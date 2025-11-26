ٹیوٹا جاب فیئر کی تیاریاں مکمل، کمشنر کا انتظامات کا تفصیلی جائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) گوجرانوالہ کی صنعتی شناخت کو مزید مضبوط بنانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے کے سلسلے میں ٹیوٹا کی جانب سے جاب فیئر 2025 کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔
اسی سلسلے میں کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی نے جاب فیئر کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پرمنیجر بزنس فسیلٹیشن سینٹر میڈم قرۃ العین، نائب صدر چیمبر آف کامرس فیصل ستار، ڈائریکٹر پلیسمنٹ ٹیوٹا پنجاب عاطف منظور، ڈائریکٹر ٹیوٹا انجینئر عمران سلیم، پرنسپل ٹیوٹا میاں افتخار احمد، ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر سید عمار حسن سمیت مختلف انڈسٹریز کے نمائندے اور متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے ۔کمشنر نے مختلف سٹالز کے لیے مختص جگہ، انڈسٹریل پارٹنرز کی شمولیت، سکیورٹی، داخلی راستوں اور رہنمائی کے انتظامات کا باریک بینی سے معائنہ کیا اورکہا کہ گوجرانوالہ کے نوجوان اپنی فنی مہارت کی بدولت ملک بھر میں منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ٹیوٹا کا یہ جاب فیئر ان کی صلاحیتوں کو صنعتوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ڈائریکٹر ٹیوٹا گوجرانوالہ انجینئر عمران سلیم نے کمشنر کو جاب فیئر کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔