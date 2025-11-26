حافظ آباد :مبینہ مقابلے میں ہلاک 2ڈاکوؤں کی لاشیں ورثاکے حوالے
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا )حافظ آباد میں گیگے کے قریب سی سی ڈی پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مبینہ مقابلہ میں ہلاک ہونے والے 2 ڈاکوؤں کی لاشوں کو پوسٹمارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کردیا گیا جبکہ پولیس فرار ہونے والے دیگر تین ڈاکووں کی گرفتاری کے لئے چھاپے ماررہی ہے ۔
