اہلحدیث کانفرنس کی کامیابی پر یوتھ فورس کے اعزاز میں تقریب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) اہلحدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیرِ اہتمام 15 نومبر کو فٹبال گراؤنڈ حافظ آباد میں منعقد ہونیوالی فقید المثال اہلحدیث کانفرنس کی بے مثال کامیابی پر، یوتھ فورس کے صدر حافظ سلمان اعظم کی جانب سے مرکزی قائدین اور یوتھ فورس کے ذمہ داران کے اعزاز میں شہباز تکہ گوجرانوالہ میں ایک پروقار تعریفی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔تقریب کا مقصد اُن ‘‘گمنام ہیروز’’ اور نوجوان کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جنہوں نے پسِ منظر میں رہ کر محنت، اخلاص اور بے لوث جذبات کے ساتھ کانفرنس کو کامیابی کی روشن مثال بنایا۔
قائدِ یوتھ فورس حافظ محمد سلمان اعظم حفظہ اللہ نے تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حافظ آباد کے شہری کانفرنس میں غیر معمولی شرکت پر حیران تھے ۔ حافظ سلمان اعظم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ اہلحدیث کانفرنس ان شاء اللہ ہر شہر میں منعقد کی جائے گی۔تقریب میں مرکزی قائدین نے خصوصی شرکت کر کے یوتھ فورس کے نوجوانوں کو ان کی مثالی کارکردگی پر مبارکباد دی اور دعائیں دیں۔ مہمانِ خصوصی کے طور پر ساجد میر کے صاحبزادے ، صاحبزادہ احمد میر (نائب امیر مرکزیہ پاکستان) شریک ہوئے ۔ دیگر مرکزی قائدین میں علامہ عبدالرشید حجازی (قائم مقام ناظم اعلی)، ڈاکٹر عبدالغفور راشد (ناظم ذیلی تنظیمات)، رانا محمد شفیق خاں پسروری (نائب امیر)،
مولانا محمد نعیم بٹ (نائب امیر اعلی) اور قاضی ریاض قدیر (نائب ناظم اعلی) شامل تھے ۔ سابق صدور یوتھ فورس کی شرکت نے بھی تقریب کی رونق میں نمایاں اضافہ کیا۔قائم مقام ناظم اعلی مولانا عبدالرشید حجازی نے اپنے خطاب میں اہلحدیث یوتھ فورس اور نوجوانوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کا جذبہ اور اخلاص قابلِ تحسین ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کی غیر معمولی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ یوتھ فورس کا نوجوان طبقہ دین کی خدمت کے لیے انتہائی متحرک اور پرعزم ہے۔ انہوں نے اسے اہلحدیث تحریک کے لیے ایک سنگِ میل قرار دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یوتھ فورس کے کارکنوں کو مزید استقامت اور کامیابی عطا فرمائے ۔