صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طارق اﷲ صوفی کا رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے منصوبوں کا دورہ، 1 کروڑ عطیہ

  • گوجرانوالہ
طارق اﷲ صوفی کا رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے منصوبوں کا دورہ، 1 کروڑ عطیہ

گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار) چیئرمین صوفی گروپ آف انڈسٹریز طارق اﷲ صوفی نے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبے ، بشمول ٹراما سنٹر، فلٹریشن پلانٹس اور رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک لیب کی سائٹس کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چیک صدر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن امتیاز کوثر کے حوالے کیا۔دورے کے دوران فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری شیخ ابرار سعید نے طارق اﷲ صوفی کو منصوبہ جات اور ان کے مقاصد کے بارے میں بریفنگ دی۔ طارق اﷲ صوفی نے کہا کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے اور گجرات کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ انہیں امتیاز کوثر کی قیادت میں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم اور ماہر ٹیم میسر ہے جو ہر پہلو پر نظر رکھ کر لوگوں کی فلاح و بھلائی کے منصوبے مکمل کر رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر