طارق اﷲ صوفی کا رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے منصوبوں کا دورہ، 1 کروڑ عطیہ
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار) چیئرمین صوفی گروپ آف انڈسٹریز طارق اﷲ صوفی نے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبے ، بشمول ٹراما سنٹر، فلٹریشن پلانٹس اور رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک لیب کی سائٹس کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چیک صدر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن امتیاز کوثر کے حوالے کیا۔دورے کے دوران فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری شیخ ابرار سعید نے طارق اﷲ صوفی کو منصوبہ جات اور ان کے مقاصد کے بارے میں بریفنگ دی۔ طارق اﷲ صوفی نے کہا کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے اور گجرات کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ انہیں امتیاز کوثر کی قیادت میں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم اور ماہر ٹیم میسر ہے جو ہر پہلو پر نظر رکھ کر لوگوں کی فلاح و بھلائی کے منصوبے مکمل کر رہی ہے ۔