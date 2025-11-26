موجودہ حکومت چند دنوں کی مہمان رہ گئی :ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور عوام کا سمندر انہیں تلکوں کی طرح بہا دے گا۔
دھاندلی زدہ حکومت پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے سنگین خطرہ ہے اور جب تک اسے ختم نہیں کیا جاتا عوام کے مینڈیٹ کی بالا دستی ثابت نہیں ہو سکتی۔ حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔ وہ ملک بھر میں بانی پی ٹی آئی کے نظریات کے حامی ہیں، جو ان کے اصولی موقف کی واضح تائید کر رہے ہیں۔ حکمرانوں نے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ، غریب گھرانوں کے لیے وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہے اور لوگ خودکشی کے اقدامات پر مجبور ہو رہے ہیں۔ان خیالات کااظہار انہوں نے صاحبزادہ حافظ حامد رضا اور دیگر کی جانب سے ڈپٹی سپیکر آزاد جموں و کشمیر چودھری ریاض احمد گجر کے بڑے بھائی چودھری سردار علی مرحوم کی وفات پر فاتحہ خوانی اور تعزیت کے موقع پر ان کی رہائشگاہ پر کیا۔