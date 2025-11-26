صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شافع حسین کی ایف پی سی سی آئی کے صنعتکاروں سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر) صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین نے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (FPCCI) کے ریجنل آفس کا دورہ کیا اور صنعتکاروں و تاجروں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انڈسٹری کو درپیش مسائل اور صنعتکاری کے فروغ کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔FPCCI کے نائب

صدر ذکی اعجاز نے صنعتکاروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جس پر صنعتکاروں نے وزیر کی ذاتی دلچسپی کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹس میں جاری غیر قانونی پراپرٹی کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے اور حاصل شدہ پلاٹوں پر صرف صنعتی یونٹس لگانے کی اجازت ہوگی، جبکہ رئیل اسٹیٹ کے لیے مختص پلاٹ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ ساہیوال اور گجرات میں ویمن بزنس انکوبیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے اور بھاولپور، گجرات، ساہیوال اور سرگودھا میں بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں، جہاں صنعتکاروں کو 30 دن کے اندر این او سی فراہم کیا جائے گا۔ صنعتکار وزیر اعلیٰ پنجاب کی آسان کاروبار فنانس سکیم کے تحت بلا سود قرض کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے چیلنجز سے نہیں گھبرائیں گے اور ان کے آفس کے دروازے ہر صنعتکار کے لیے کھلے ہیں۔ ملاقات میں چیئرمین FPCCI جاوید اقبال، DG پنجاب سرمایہ کاری بورڈ ڈاکٹر سہیل احمد، ڈائریکٹر پیسک اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ 

 

