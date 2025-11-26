علی پورچٹھہ ریلوے سٹیشن کے قریب ملتان سے لالہ موسیٰ جانے والی مال بردار ٹرین کی بوگی پٹری سے اتر گئی
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر) علی پورچٹھہ ریلوے سٹیشن کے قریب ملتان سے لالہ موسیٰ جانے والی مال بردار ٹرین کی ایک بوگی پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں کئی کلومیٹر تک ٹریک کے نٹ بولٹ اور لکڑی کے تختے شدید متاثر ہوئے ۔
ریلوے عملے نے فوری طور پر متبادل ٹریک درست کر کے ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کر دی۔ عینی شاہدین اور ریلوے ذرائع کے مطابق ٹرین کی ایک بوگی میں اچانک بریک ٹوٹنے سے لوہے کی اینگل ٹریک سے ٹکراتی رہی، جس سے چنگاریاں نکلیں اور نٹ بولٹ متاثر ہوئے ۔گیٹ گارڈ 116-بی نے صورتحال بھانپ کر ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ دیا، تاہم ٹرین اپنی رفتار برقرار رکھتی رہی۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچتے ہی متاثرہ بوگی پٹری سے اتر گئی اور نیچے موجود سیمنٹ کے بلاک اور پرانے لکڑی کے تختے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ۔ حادثے کے نتیجے میں آخری چار بوگیاں ٹرین سے الگ ہو گئیں۔