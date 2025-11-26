گجرات بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ محفل میلاد النبی ؐکا انعقاد
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گجرات کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد النبی ؐ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صدر گجرات بار محمد منیر گوندل ایڈووکیٹ نے کی۔محفل میلاد شریف زیر نگرانی سیکرٹری گجرات بار چودھری اشتیاق احمد وڑائچ ایڈووکیٹ منعقد ہوئی، جبکہ سٹیج سیکرٹری کے فرائض سابق نائب صدر گجرات بار چودھری عثمان وڑائچ ایڈووکیٹ نے انجام دیے ۔
اس موقع پر ممتاز اسلامی سکالر جسٹس ریٹائرڈ نذر احمد غازی نے سیرت النبیؐ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ محفل میں سینئر و جونیئر وکلاء سمیت خواتین ممبران گجرات بار کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔