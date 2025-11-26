آر پی او طیب حفیظ اور سی پی او ایاز سلیم کا مختلف علاقوں کا دورہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ نے سی پی او محمد ایاز سلیم کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران ٹریفک بیورو گوجرانوالہ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پولیس لائن گوجرانوالہ، سیف سٹی گوجرانوالہ اور کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کی ورکنگ اور ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔
اس موقع پر سی ٹی او گوجرانوالہ عائشہ بٹ نے آر پی او اور سی پی او کو ٹریفک بیورو کی تمام برانچز کا تفصیلی دورہ کروایا۔ بعد ازاں طیب حفیظ چیمہ اور ایاز سلیم نے سیف سٹی گوجرانوالہ کا دورہ کیا، جہاں ایس ایس پی سیف سٹی عرفان الحق سلہریا نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مختلف شعبہ جات بشمول سی سی ٹی وی مانیٹرنگ، 15 کال ہینڈلنگ، ورچوئل پیٹرولنگ، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، چائلڈ سیفٹی سینٹر، ورچوئل بلڈ بینک، فری وائی فائی پوائنٹس، پینک بٹن اور ای چالان سسٹم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔مزید برآں آر پی او نے اشرف مارتھ شہید پولیس لائن کا دورہ کیا اور بعد ازاں ضلعی پولیس کے زیرِ انتظام کیئر ویل (پولیس ویلفیئر) ہسپتال کا بھی معائنہ کیا۔ آر پی او نے کہا کہ یہ ہسپتال پولیس فورس اور عام شہریوں دونوں کے لیے ایک مثالی ادارہ بن چکا ہے ۔