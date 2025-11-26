ڈی سی سیالکوٹ کا ہسپتال و سکول میں سہولیات کا جائزہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کوٹلی بہرام اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی لوہاراں کا اچانک دورہ کیا۔دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی جبکہ او پی ڈی، فارمیسی اور میڈیکل وارڈ کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔
انہوں نے زیرِ علاج مریضوں سے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا اور ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کی بروقت خدمت، صفائی ستھرائی اور ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کوٹلی بہرام کا دورہ کیا، جہاں کلاس رومز، سائنس لیب، کمپیوٹر لیب، سینی ٹیشن اور عمومی تعلیمی ماحول کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اساتذہ کی حاضری، تدریسی معیار اور نظم و ضبط کا معائنہ کرتے ہوئے سکول انتظامیہ کو طالبات کی معیاری تعلیم اور تربیت کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ہدایات دیں اورکہا کہ بچوں کو معیاری تعلیم اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔