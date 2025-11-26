ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے تعلیمی اداروں ، ای بزنس ڈیسک کے دورے
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے شہر کے مختلف سرکاری تعلیمی اداروں گورنمنٹ میاں رحمت علی میموریل گرلز ہائی سکول کمشنر کالونی، اسپیشل ایجوکیشن سنٹر مولانا ظفر علی خان (برائے ذہنی معذور اطفال)، اور گورنمنٹ اقبال ہائی سکول کا تفصیلی دورہ کیا۔
دوروں کا مقصد تعلیمی ماحول، سہولیات، تدریسی نظام اور انتظامی امور کا جائزہ لے کر مزید بہتری کے لیے عملی اقدامات کو مؤثر بنانا تھا۔ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ میاں رحمت علی میموریل گرلز ہائی سکول میں کلاس رومز کا معائنہ کیا، طالبات سے گفتگو کی اور انہیں سالانہ امتحانات کی بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے طالبات کو محنت، نظم و ضبط اور مثبت سوچ اپنانے کی تلقین کی۔ سپیشل ایجوکیشن سنٹر مولانا ظفر علی خان میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے خصوصی بچوں سے شفقت بھری ملاقات کی، گورنمنٹ اقبال ہائی سکول کے دورے کے دوران انہوں نے تدریسی عمل اور بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ طلباء سے ملاقات کے دوران انہیں محنت، لگن اور جدید سائنسی علوم سے استفادہ کرنے کی تلقین کی۔علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ای گورننس انیشی ایٹیوز کے تحت کاروباری آسانیوں میں اضافے کے لیے ای بزنس پورٹل اور ضلع کونسل دفتر میں قائم ای بزنس ڈیسک کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔معائنہ کے دوران انہوں نے کاروباری رجسٹریشن، درخواستوں کی پروسیسنگ اور عوامی سہولت سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا ۔