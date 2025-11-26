صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال (سٹی رپورٹر) تھانہ سمبڑیال کے موضع بھوپالوالہ کی رہائشی خاتون جنتا گل پر اس کے خاوند نے معمولی رنجش پر گھر میں تشدد کیا۔تشدد کے دوران بچوں نے اپنی والدہ کے اوپر لیٹ کر ان کی جان بچائی۔ متاثرہ خاتون نے اپنے خاوند کاشف کے خلاف تھانہ سمبڑیال میں مقدمہ درج کروایا ہے ۔

