فنڈز کی عدم فراہمی، 32 ڈسپنسریاں خستہ حال 4 عمارتیں خطرناک قرار

  • گوجرانوالہ
فنڈز کی عدم فراہمی، 32 ڈسپنسریاں خستہ حال 4 عمارتیں خطرناک قرار

خستہ عمارتیں علاج گاہیں کم اور گندگی کے ڈھیر زیادہ نظر آتی ہیں :شہری ، حالت بہتر بنانے کیلئے اقدامات جاری :محکمہ صحت،حکومت کو فنڈز کیلئے سفارشات ارسال

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) فنڈز کی شدید قلت کے باعث محکمہ صحت کے زیرِ نگرانی چلنے والی 32 ڈسپنسریوں کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں، جبکہ چار ڈسپنسریوں کی عمارتوں کو خطرناک قرار دینے کے باوجود اب تک تعمیر و مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا۔ محکمہ صحت نے ان چار خطرناک عمارتوں سمیت تمام 32 ڈسپنسریوں کی تعمیر و مرمت کے لیے حکومت کو سفارشات اور فنڈز کے فوری اجراء کا مطالبہ ارسال کر دیا ہے ۔گزشتہ کئی برسوں سے فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے سرکاری ڈسپنسریاں شدید بوسیدہ حالت میں پہنچ چکی ہیں۔ خستہ حال عمارتوں کی مکمل فہرست حکومت کو بھجوائی گئی ہے تاکہ ان کی فوری مرمت یا تعمیرِ نو ممکن ہو سکے ۔

خطرناک قرار دی جانے والی ڈسپنسریوں میں ڈھلوانوالی، کوٹلی آئمہ، کالج روڈ اور قائم پور کی ڈسپنسریاں شامل ہیں، جن کی عمارتیں شہریوں کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ خستہ عمارتیں علاج گاہیں کم اور گندگی کے ڈھیر زیادہ نظر آتی ہیں، جس سے محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کا مؤقف ہے کہ ڈسپنسریوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں، اور فنڈز کے اجراء کے بعد تعمیر و مرمت کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ محکمہ کے مطابق مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی بدستور جاری ہے ۔

 

