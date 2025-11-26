پاک چین دوستی کا فروغ نندی پور پاور پلانٹ کے پرائمری سکول کے بچوں میں تحائف تقسیم
چین ہر مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ، تعلیم کے شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے :مقررین
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) پاک چین دوستی کا لازوال رشتہ جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے ، ایک ایسا تعلق جو ہمالیہ سے بلند، سمندر سے زیادہ گہرا اور شہد سے بھی میٹھا ہے ۔ اسی دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے گوجرانوالہ میں نندی پور گیس ٹربائن پاور پلانٹ کے اندر واقع پرائمری سکول میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلبہ میں تحائف تقسیم کیے گئے اور خیرسگالی و محبت کا پیغام پہنچایا گیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی مسٹر یانگ جی، مسٹر ڈونگ (چینی کمپنی مینجمنٹ)، نوید اطہر اور صبیح الزمان تھے ۔ سینئر مینجمنٹ نے بچوں کو تحائف پیش کیے ۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ چین ہر مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں دونوں ممالک کے درمیان آہنی دوستی کی مضبوط علامت ہیں۔ مقررین نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری دوستی ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند اور بحیرۂ عرب سے بھی زیادہ گہری ہے ، ہم بچوں کے روشن مستقبل کے لیے تعلیم کے شعبے میں بھرپور تعاون جاری رکھیں گے ۔