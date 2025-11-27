صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال :عوام میں سموگ کے متعلق آگاہی پیدا کرنے کیلئے واک

  گوجرانوالہ
ملکوال :عوام میں سموگ کے متعلق آگاہی پیدا کرنے کیلئے واک

ملکوال(نمائندہ دنیا )فضائی آلودگی کی بڑھتی صورتحال پر عوام میں سموگ کے متعلق آگاہی پیدا کرنے کیلئے میونسپل کمیٹی ملکوال سے پریس کلب تک واک کا اہتمام کیا گیا۔

جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی غزالہ یاسین چدھڑ، چیف آفیسر مزمل شیخ اور ڈائیوو ویسٹ مینجمنٹ ڈویژن ملکوال کے تحصیل منیجر پیرزادہ نور الہدیٰ شاہ نے کی۔ واک میں ستھرا پنجاب کے ملازمین، تاجروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھڑ نے کہا کہ سموگ دھوئیں اور دھند کے ملنے سے بنتی ہے جو انسانی صحت کیلئے انتہائی نقصان دہ ہے ۔ 

