ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

نامعلوم افرادنے شہری کے بینک اکاؤنٹ سے 7لاکھ 88ہزارروپے ٹرانسفر کر لئے

ڈسکہ ، ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔دھیدوالی کے اسد علی کے گھر کے تالے توڑ کر طلائی کانٹے ، پانچ انگوٹھیاں ، تین کنگن چاندی، چار پیٹیاں ودیگر قیمتی سامان چوری کرلیا گیا ،محمدعارف اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے گیا تو کارڈ مشین میں پھنس گیا جس کے بعد اسے رقم ٹرانزیکشن کے میسج آنے لگے نامعلوم افرادنے بینک اکاؤنٹ سے 7لاکھ 88ہزارروپے دیگر اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لئے ،ڈھولن کے شبیرحسین کی والدہ ہمسائے کے گھر گئیں تو راستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے کانوں سے طلائی بالیاں جھپٹا مارکر چھین لیں،کوٹلی کرلاں کے محمدعارف کے ڈیر ے سے پیٹر انجن، پانی والی موٹر اور پنکھے چوری ہوگئے ۔

