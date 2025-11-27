سمبڑیال:ٹریکٹر اور کار میں تصادم،دونوں ڈرائیورجاں بحق
35 سالہ بابر اور 50 سالہ ریاض موقع پر دم توڑ گئے ، لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں
سمڑیال،سیالکوٹ (سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا ) ٹریکٹر ٹرالی اور کا ر میں تصادم، دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور جاں بحق ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ میں کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجہ میں 35سالہ بابر ساکن بیگووالہ، 50 سالہ ریاض شدید زخمی ہوگئے اور بعدازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہوگئے ، ریسکیو نے لاشوں کو ضروری کارروائی کیلئے ہسپتال منتقل کردیا ۔ تصادم کے دوران کار مکمل طور پر تباہ ہوگئی جبکہ ٹریکٹر ٹرالی بھی الٹ کر کھیتوں میں جا گری۔