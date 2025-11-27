سیالکوٹ چیمبر میں مزدور کی کم ازکم تنخواہ کے حوالے سے آگاہی اجلاس
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر طیب ورک اور ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر گوندل نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ کے آگاہی اجلاس میں کم از کم مزدور کی ماہانہ اجرت و تنخواہ اور سالانہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کی وصولی کے حوالے سے حکومت کے نئے قوانین کے حوالے سے آگاہی دی۔
صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سید احتشام مظہر گیلانی، سینئر نائب صدر محمد اعجاز غوری، ملک نصیر احمد اور اسد باجوہ کے کثیر تعداد میں فیکٹری اور لیبرز یونین کے رہنما بھی موجود تھے ۔