کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی ازسرِ نو تشکیل کا عمل شروع
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و چیئرمین کنزیومر پروٹیکشن کونسل نوید احمد کی ہدایت پر ضلع گوجرانوالہ میں کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی ازسرِ نو تشکیل کا عمل شروع کردیا گیا ۔
اس سلسلے میں گوجرانوالہ پنجاب کا پہلا ضلع بن گیا ہے جہاں کونسل کے ممبران کو باضابطہ انٹرویوز کے بعد منتخب کیا جا رہا ہے ۔ یہ اقدام صارفین کے حقوق کے تحفظ، شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس کے فروغ کے حوالے سے اہم سنگِ میل ہے ۔ کونسل کی تشکیلِ نو کے بعد ضلع گوجرانوالہ میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک منظم، مضبوط اور فعال پلیٹ فارم میسر آجائے گا ۔