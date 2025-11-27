صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی ازسرِ نو تشکیل کا عمل شروع

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و چیئرمین کنزیومر پروٹیکشن کونسل نوید احمد کی ہدایت پر ضلع گوجرانوالہ میں کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی ازسرِ نو تشکیل کا عمل شروع کردیا گیا ۔

 اس سلسلے میں گوجرانوالہ پنجاب کا پہلا ضلع بن گیا ہے جہاں کونسل کے ممبران کو باضابطہ انٹرویوز کے بعد منتخب کیا جا رہا ہے ۔ یہ اقدام صارفین کے حقوق کے تحفظ، شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس کے فروغ کے حوالے سے اہم سنگِ میل ہے ۔ کونسل کی تشکیلِ نو کے بعد ضلع گوجرانوالہ میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک منظم، مضبوط اور فعال پلیٹ فارم میسر آجائے گا ۔

