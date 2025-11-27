بابائے صحافت کی 69 ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی 69 ویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔
مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیرآباد کے قریب موضع کوٹ مارتھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مشن ہائی سکول وزیرآباد سے حاصل کی جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجوایشن کیا ۔ اپنے والد مولوی سراج الدین کی وفات کے بعد زمیندار اخبار کی ادارت سنبھالی ،آپ نے بیک وقت انگریز سرکار اور ہندو سامراجوں کے خلاف نہ صرف اپنے قلم سے جہاد کیا بلکہ دلیرانہ تقریروں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں میں آزادی کی نئی روح پھونکی۔آپ نے زندگی کے آخری ایام وزیرآباد میں آبائی گاؤں کرم آباد میں گزارے اور 27 نومبر 1956 کو خالق حقیقی سے جا ملے ۔