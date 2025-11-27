انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس کی ڈپٹی کمشنر نا رووال کے دفتر میں کھلی کچہری
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ مشتاق احمد اعوان نے نارووال میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کھلی کچہری لگائی۔
کھلی کچہری میں لوگوں کی وفاقی حکومت کے اداروں کی بد انتظامی کیخلاف شکایات سنیں ان اداروں میں گیپکو، سوئی گیس، نادرا، ایف آئی اے ، سٹیٹ لائف انشورنس، پوسٹل لائف انشورنس، پاسپورٹ آفس اور وفاقی حکومت کے دیگر ادارے شامل تھے ۔ اس موقع پر تقریباً 15 کے قریب لوگوں نے شرکت کی اپنے مسائل سے آگاہ کیا ، انچارج، وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ نے متعلقہ محکموں کے افسر وں کو ہدایات جاری کی کہ تمام شکایت کنندگان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔