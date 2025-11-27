صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر سٹی کا سوئی گیس روڈ پر انسداد تجاوزات آپریشن کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر (سٹی)اقرا مبین نے سوئی گیس روڈ کا دورہ کیا۔

 جہاں انہوں نے روڈ کی حدبندی (ڈیمارکیشن)کے کام کا جائزہ لیا اور انسدادِ تجاوزات آپریشن کی از خود براہ راست نگرانی کی۔تجاوزات خلاف آپریشن میونسپل کمیٹی کے عملے اور پیرا فورس کے تعاون سے کیا گیا جس میں سڑک پر قائم تجاوزات اور رکاوٹوں کے خلاف کارروائی شامل تھی جو ٹریفک کی روانی اور عوامی سہولت میں خلل کا باعث بن رہی تھیں۔اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے ٹیموں کو ہدایت کی کہ تمام تجاوزات فوری طور پر ہٹائی جائیں، سڑک کی اصل چوڑائی بحال کی جائے اور رائٹ آف وے کو مکمل طور پر صاف کیا جائے ۔ 

