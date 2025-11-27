صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکس اور گرین بیلٹس کو کاروبار کیلئے مختص کر نا قبول نہیں:حمید الدین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ن جماعت اسلامی کے رہنما حافظ حمید الدین اعوان کا کہنا ہے۔

 کہ پارکس اور گرین بیلٹس کو کاروبار کیلئے مختص کر نا کسی صورت قبول نہیں ،پہلے ہی گوجرانوالہ میں پارکس اور تفریحی مقامات کی کمی ہے جو ہیں ان کو اب پی ایچ اے کاروبار کیلئے مختص کر رہی ہے جو کسی صورت قبول نہیں ،عوام پارکس میں سکون کے لیے آتے ہیں لیکن اس محکمہ نے پارکس کوبھی کاروباری مراکز میں تبدیل کر کے ختم کرنے کی ٹھان لی ہے ، عوام کسی صورت اس فیصلہ کو قبول نہیں کرینگے ، نظر ثانی نہ کی گئی تو پارکس بچانے کیلئے بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔

 

