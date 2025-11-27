صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سلمانی ویلفیئر سوسائٹی گوجرانوالہ کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سلمانی ویلفیئر سوسائٹی گوجرانوالہ کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ سوسائٹی کے نگرانِ اعلیٰ حاجی طارق جاوید بھٹی نے صدارت کی اور نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔

 حلف اٹھانے والوں میں صدر تنویر احمد جنجو عہ، چیئر مین عابد علی جٹھول، جنرل سیکرٹری عاصم جاوید بٹ، سرپرستِ اعلیٰ شبیر احمد کھوکھر،نائب صدر خالد محمود گھمن، نائب صدر محمد نعیم ناگرہ، محمد زبیر بھٹی، محمد نواز وائس چیئر مین چاند خالدرابط سیکرٹری محمد اقبا ل، سرپرست محمد سلیم جٹھول ،سیکرٹری انفارمیشن محمد وسیم جٹھول، سیکرٹری نشرو اشاعت خالد عمر و دیگر شامل ہیں۔

 

 

