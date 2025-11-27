صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

اشرف ٹائون ، راجباہ روڈ ، بلال پارک ، سنت پورہ ، موضع گھوماں میں وار داتیں

کامونکے (تحصیل رپورٹر) چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ اشرف ٹاؤن کے فیصل علی کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔راجباہ روڈ کے تنویر اختر چوہان کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا۔بلال پارک کے محمد یعقوب کے گھر سے نامعلوم چور32ہزارروپے ،4موبائل فون اور کپڑے چوری کرکے لے گئے ۔سنت پورہ کے سفیان کی بکری گھر سے چوری ہوگئی۔موضع گھوماں کے رانا مدثر کے بیٹے کی موٹر سائیکل بیگ پور روڈ پر اکیڈمی کے باہر سے چوری ہوگئی۔مدنی مسجد میں فیصل رمضان نامی نمازی کی جیکٹ سے موبائل فون چوری ہوگیا۔نانگرے بھٹی سے جمیل کے ڈیرہ سے نامعلوم چور بجلی کا میٹر چوری کرکے لے گئے ۔نولانوالی کے عبدالرحمان کے کھیتوں سے پیٹر انجن چوری ہوگیا۔ٹبہ محمد نگر کے محمد عمران کے رقبے سے بجلی کی موٹر اور دیگر سامان نامعلوم چور لے گئے ۔دراجکے کے محمد عظیم کا رکشہ گھر کے باہر سے جبکہ کھوتڑے سے محمد سرفراز کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی۔ 

