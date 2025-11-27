علاج معالجہ کی سہولیات میں اضافہ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے :سعید تاج
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میڈیکل کالج کی گو رننگ باڈی کے نومنتخب چیئرمین انجینئرسعید احمد تاج نے کہا ہے۔
کہ شہریوں کو علاج معالجہ کی سہولیات میں اضافہ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے مجھ پر جو اعتماد کیا گیا اس پر پورا اترنے کی بھر پور کوشش کروں گاشہریوں اور محکمہ صحت کے درمیان آنے والی تمام مشکلات کا حل احسن طریقے سے کیا جائے گا ،شہریوں کے لئے میرے دروازے 24گھنٹے کھلے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ون یونٹی کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔