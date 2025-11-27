صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علاج معالجہ کی سہولیات میں اضافہ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے :سعید تاج

  • گوجرانوالہ
علاج معالجہ کی سہولیات میں اضافہ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے :سعید تاج

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میڈیکل کالج کی گو رننگ باڈی کے نومنتخب چیئرمین انجینئرسعید احمد تاج نے کہا ہے۔

 کہ شہریوں کو علاج معالجہ کی سہولیات میں اضافہ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے مجھ پر جو اعتماد کیا گیا اس پر پورا اترنے کی بھر پور کوشش کروں گاشہریوں اور محکمہ صحت کے درمیان آنے والی تمام مشکلات کا حل احسن طریقے سے کیا جائے گا ،شہریوں کے لئے میرے دروازے 24گھنٹے کھلے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ون یونٹی کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گھروں کے باہر بنے غیر قانونی تھڑوں کیخلاف آپریشن ادھورا

چائنہ سکیم :سامان سڑک پر رکھنے والوں کیخلاف کارروائی کافیصلہ

پنجاب کا چینی گروپ کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدہ طے

پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی : گورنر

سانگلا : ڈی سی کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ، بسکٹ، دودھ تقسیم

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، 24 کیسز کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن