ناجائز قا بضین کیخلاف شکایات کیلئے سافٹ ویئر بنانے کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا تیسرا اجلاس ،21 افراد کا قبضہ دلانے کا حکم

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا تیسرا اجلاس ڈپٹی کمشنر اور سی پی او کی زیر صدارت ہوا ، 25 کیسز کی سماعت، 21 کے موقع پر فیصلے کر دئیے گئے ، حقداران کو قبضہ دلوانے کے احکامات دے دئیے گئے ۔اجلاس میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق درخواستوں پر فریقین کے مؤقف سنے گئے جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسر وں نے ہر کیس کے متعلق حقائق پر مبنی رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کیں۔کمیٹی نے اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس ڈی پی اوز کو ہدایت کی کہ وہ ریونیو افسر وں ، فیلڈ سٹاف اور پولیس نفری کے ہمراہ حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے اور فیصلوں پر100فیصد عملدرآمد یقینی بنائیں۔مزید برآں کمیٹی نے ناجائز قبضوں سے متعلق شکایات کے فوری اندراج کیلئے خصوصی سیل قائم کرنے اور آن لائن درخواستوں کی وصولی کیلئے سافٹ ویئر تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی رسائی اور شنوائی مزید مؤثر بنائی جاسکے ۔اجلاس میں یہ بھی ہدایت کی گئی کہ غیر قانونی قبضوں سے متعلق تمام درخواستیں فوری طور پر DRC کو ارسال کی جائیں جبکہ ہر کیس میں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے مکمل ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ کسی شہری سے ناانصافی نہ ہو۔

