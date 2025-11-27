حافظ آباد:سابق یوسی چیئرمین کا بیٹا قتل ،8 افراد کیخلاف مقدمہ
ملزم منشیات فروشی میں ملوث ،مخبری کے شبہ پر اورنگزیب کو قتل کیا ،سپردخاک
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) پریم کوٹ میں سابق چیئرمین محمد اکبر ہنجرا کے بیٹے اورنگزیب کو اندھا دھند فائرنگ کرکے قتل کرنے کے الزام میں پولیس نے 8ملزموں ذیشان عرف ننھوولد محمد انور، کنیز بی بی زوجہ محمد انور، نعیم عرف نعیما ، علی ولد محمد بوٹا ، وقار عرف قاری وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم منشیات فروشی کا مذموم دھندہ کرتے ہیں انہیں شک تھا کہ مقتول اورنگزیب انکی پولیس کو مخبریاں کرتاہے جس پر انہوں نے اورنگزیب کو فائرنگ کرکے قتل کردیا اور فرارہوگئے ۔دوسری جانب اورنگزیب کی نمازجنازہ پریم کوٹ میں اداکی گئی جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بعدازاں مقتول کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا گیا۔