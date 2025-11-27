صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ہائی سکول ملکہ میں سائنس اور میتھ ماڈلز مقابلے

  • گوجرانوالہ
گرلز ہائی سکول ملکہ میں سائنس اور میتھ ماڈلز مقابلے

کلسٹر ہیڈ چودھری مست عمران نے سٹالز کا معائنہ کیا ،طالبات کی کارکردگی کو سراہا

گلیا نہ (نا مہ نگا ر )گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ملکہ میں سائنس اور میتھ ماڈل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ،نویں اور دسویں کلاس کی طالبات نے تخلیقی اور تعلیمی ماڈلز پیش کیے ۔مقابلے کا مقصد طالبات میں سائنسی و ریاضیاتی تصورات کو بہتر طور پر سمجھنے اور عملی سرگرمیوں کے ذریعے مہارت پیدا کرنا تھا۔اس موقع پر کلسٹر ہیڈ چودھری مست عمران نے سکول کا دورہ کیا۔انہوں نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور طالبات سے ماڈلز کی تیاری کے مراحل، ان کے پسِ منظر اور استعمال ہونے والے مواد کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔انہوں نے طالبات کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ طا لبا ت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ طلبا سے صلا حیتو ں میں کسی طو ر پر بھی کم نہیں اور یہ با ت ثا بت ہو تی ہے کہ سرکاری سکول واقعی معیاری سکول ہیں۔ہیڈ مسٹریس بشریٰ خا نم نے اس موقع پر کہا کہ سائنس اور میتھ ماڈلز مقابلہ منعقد ہوا جس میں طالبات نے بھرپور حصہ لیا ،اساتذہ اور سٹاف کی محنت رنگ لائی ۔انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ طالبات میں اعتماد، تخلیق اور سیکھنے کا جذبہ بھی بڑھاتی ہیں۔

 

