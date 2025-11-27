مدت پوری ،کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی ممبر زکی حیثیت ختم
عبوری مدت کیلئے اعزازی ممبران نامزد ہونگے جو انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے
راہوالی (نامہ نگار)4سالہ مدت پوری ہونے پر کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی ممبران کی حیثیت ختم، آئندہ کنٹونمنٹ بورڈ کے نئے بلدیاتی انتخابات ہونے تک عبوری مدت کے لیے ہر کنٹونمنٹ بورڈ نے ایک سرکاری اور ایک غیر سرکاری ، دو اعزازی ممبران نامزد کئے جائیں گے تاکہ سابق اور آنے والے انتخابات کی درمیانی، عبوری مدت کے لیے ادارے کے تحت چلنے والے تعمیراتی و ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کیلئے ان ممبران کی خدمات حاصل کی جاسکیں جبکہ اداروں کے انتظامات پہلے کی طرح کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر اور سٹیشن کمانڈر کی نگرانی میں چلائے جائینگے ۔ ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات 12ستمبر 2021کو ہوئے تھے جن کی 4سالہ مدت ختم ہونے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ بورڈز راولپنڈی کی طرف سے دوسرے کینٹ بورڈز کی طرح گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی اپنی طرف سے لیٹر جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے 4سال قبل ہونے والے انتخابات کی مدت پوری ہوگئی ہے ،نئے انتخابات ہونے تک عبوری مدت کے لیے سول علاقہ سے ایک غیر سرکاری اور ایک آرمی سے سرکاری ممبر ممبران کے لیے نام تجویز کرکے اسسٹنٹ ڈائریکٹر راولپنڈی کے دفتر بھیج د ئیے جائیں جن کو منظوری کے بعد متعلقہ کنٹونمنٹ بورڈ میں اعزازی ممبران کے طور پر منظوری دی جائے گی تاہم اعزازی ممبران بننے والے آئندہ ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے ۔