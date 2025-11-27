صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ڈکیت گروہ کے 3 کارندے گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہاراں اسد بشیر وڑائچ کی قیادت میں ٹیم نے 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ،ملزموں کے قبضہ سے مال و مسروقہ ، رقم اور ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا ،گرفتار ملزموں میں محمد عرفان عرف فانو،طیب امین اورآفاق حسن کئی مقدمات میں مطلوب تھے ۔

