صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان نے ملاقات کی ، ملکی و عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔

 اس موقع پر حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ پاکستان کے لوگ موجود ہ صورتحال سے عاجز آ چکے ہیں وہ ملک میں سکون اور پر امن سیاسی ماحول دیکھنا چاہتے ہیں ۔خالد محمود خان نے کہا کہ عوام خصوصاً نوجوان آپ کی جراتمندانہ قیادت کو سراہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل صرف جماعت سلامی کے پاس ہی ہے جو اسلامی جمہوری نظام کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے ، لوگ جماعت اسلامی کے نعرہ بدل دو نظام کے ساتھ ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جڑانوالہ تاندلیانوالہ میں جانوروں کا غیر قانونی شکار

کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ

ضلع جھنگ میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

محکمہ زراعت کی کارروائی، جعلی کھاد کی 31 بوریاں برآمد

ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن