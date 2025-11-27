حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان نے ملاقات کی ، ملکی و عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔
اس موقع پر حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ پاکستان کے لوگ موجود ہ صورتحال سے عاجز آ چکے ہیں وہ ملک میں سکون اور پر امن سیاسی ماحول دیکھنا چاہتے ہیں ۔خالد محمود خان نے کہا کہ عوام خصوصاً نوجوان آپ کی جراتمندانہ قیادت کو سراہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل صرف جماعت سلامی کے پاس ہی ہے جو اسلامی جمہوری نظام کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے ، لوگ جماعت اسلامی کے نعرہ بدل دو نظام کے ساتھ ہیں ۔