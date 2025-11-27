ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت
آئندہ بدھ کو تمام تھڑے مشینری سے ختم کر دئیے جا ئیں گے :انچارج پیرا فورس
ملکوال(نمائندہ دنیا )پیرا فورس نے شہر کے ڈبل روڈ کے دکانداروں کو 7 دن میں دکانوں کے سامنے پختہ تھڑے ختم کرنے کیلئے نوٹس دیدیا۔ پیرا فورس ملکوال کے تحصیل انچارج آفیسر اسامہ سعید نے میڈیا کو بتایا کہ ملکوال میں ڈبل روڈ بازار کے دکانداروں کو تحریری نوٹس جاری کر د ئیے ہیں کہ ڈبل روڈ کے تمام دکاندار دکانوں کے سامنے ایسے پختہ تھڑے جس سے سیوریج نالہ بند ہو انہیں 7 دن کے اندر ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ دکاندار پختہ تھڑوں کے بجائے لوہے کے تھڑے لگائیں تاکہ سیوریج نالوں کی صفائی ممکن ہو۔ اسامہ سعید نے ڈاکخانہ روڈ، محلہ شیرانوالہ بازار میں بھی گھروں اور دکانوں کے سامنے سڑک تک بڑھے ہوئے پختہ تھڑے 7دن میں ختم کرنے کی ہدایت کردی ۔ پیرا فورس کے انچارج نے دکانداروں کو وارننگ دی ہے کہ اگر سات دن میں سیوریج نالوں اور سڑک تک پھیلے ہوئے پختہ تھڑے ختم نہ کئے تو اگلے بدھ کے روز بلا تفریق آپریشن ہو گا جس میں تمام تھڑے مشینری سے ختم کئے جائیں گے ۔ اسامہ سعید نے بتایا کہ محلہ شیرانوالہ بازار میں پبلک نیو سینس کی مد میں اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر کئی دکانداروں کو جرمانے کئے گئے ۔