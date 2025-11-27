صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات پولیس تاجروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گی:ڈی پی او

  • گوجرانوالہ
جاوید بٹ کی قیادت میں تاجروں کے وفد کی ملاقات ،سکیو رٹی مسائل سے آ گاہ کیا

گجرات (نامہ نگار )صدر مرکزی انجمن تاجران گجرات جاوید بٹ کی قیادت میں ڈی پی او رانا عمر فاروق سے تاجر برادری کی ملاقات۔ مرکزی صدر جاوید بٹ نے ڈی پی او کو گجرات میں تاجروں کی سکیورٹی کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور مدینہ بازار سرگودھا روڈ سمیت تاجر برادری کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کے درج مقدمات میں ملزموں کی عدم گرفتاری پر گفتگو کی ،ڈی پی او نے تاجروں کی نشاند ہی پر متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ملزموں کو ٹریس کر کے جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی ، ڈی پی او کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کیمروں سے جہاں وارداتوں میں کمی واقع ہوتی ہے وہیں واردات ہو جانے کی صورت میں ملزموں کو ٹریس کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے ،تاجر برادری کو چاہیے کہ وہ بازاروں، پلازوں اور دکانوں پر سکیو رٹی کیمرے لگوائیں اور جہاں پر لگے ہیں انکو درست حالت میں رکھیں، ان کیمروں کو سیف سٹی کیمروں کے ساتھ لنک بھی کیا جا سکتا ہے ،گجرات پولیس تاجروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ صدر مدینہ بازار سرگودھا روڈ عرفان حفیظ کھوکھر کا کہنا تھا کہ تھانہ شاہین چوک کے اپنے علاقے تھانہ اے ڈویژن میں منتقلی سے پولیس گشت میں کمی ہوئی ہے جس سے وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے جس پر ڈی پی کا کہنا تھا کہ تھانہ شاہین چوک کو جلد ہی علاقے میں شفٹ کر دیا جائے گا ۔

