پاکستان کا مستقبل ڈیجیٹل مالیاتی نظام سے جڑا ہے :کمشنر

  • گوجرانوالہ
کرپشن، ہنڈی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو کم کرنے میں مدد ملے گی :وفد سے گفتگو

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)اسٹیٹ بینک کی جانب سے وزیراعظم کی کیش لیس اکانومی سکیم کے سلسلے میں اجلاس ہوا ، کمشنر نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی چیف منیجر راحیل رسول ،عظمیٰ اکرم ،راشد محمود چیمہ بھی موجود تھے ۔ کمشنر نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل ڈیجیٹل مالیاتی نظام اورشفافیت سے جڑا ہے ،دنیا تیزی سے رقم کے بجائے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی طرف بڑھ رہی ہے ، ایسے میں پاکستان بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ کمشنر نے اس حقیقت پر زور دیا کہ کیش لیس اکانومی نہ صرف اقتصادی شفافیت کو فروغ دیتی ہے بلکہ عوام کو آسان، محفوظ اور تیز رفتار مالیاتی سہولیات فراہم کرتی ہے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرتی ہے ۔کرپشن، ہنڈی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو کم کرتی ہے سرکاری ادائیگیوں اور عوامی لین دین کو ایک مؤثر نظام کے تحت لاتی ہے ۔ کمشنر نے واضح کیا کہ سکیم کے تحت گوجرانوالہ ڈویژن میں خصوصی اقدامات کئے جائیں گے ۔مارکیٹس، کاروباری مراکز اور صنعتوں میں الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کے فروغ کے لیے آگاہی مہم ،بینکس اور اسٹیٹ بینک کے تعاون سے شہریوں اور تاجروں کی تربیت ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ صنعتی شہر ہے ، یہاں کی معاشی سرگرمیوں کو جدید مالیاتی ڈھانچے سے جوڑنا پورے خطے کی ترقی کا محرک بنے گا۔ کمشنر نے واضح کیا کہ کیش لیس سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ عام شہری کو ہوگا۔ محفوظ لین دین، ریکارڈ کی دستیابی، بغیر قطاروں کے بلوں کی ادائیگی اور آن لائن سروسز معاشرتی آسودگی میں اضافہ کریں گی۔ 

