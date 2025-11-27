سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا
سیکرٹری آثار قدیمہ کی علامہ اقبال کی رہائش کو بحال کرنے کیلئے تخمینے کی ہدایت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیکرٹری سیاحت، آثارِ قدیمہ و میوزیم پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی اور متعلقہ محکموں کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلان کیا ہے کہ سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا۔ یہ اقدام وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے میگنیفیکنٹ پنجاب ویژن اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صوبے بھر میں آثارِ قدیمہ کے فروغ میں گہری دلچسپی کے تحت جاری کوششوں کا حصہ ہے ۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے یہ اعلان اجلاس کے دوران کیا جس میں ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سید احتشام مظہر، پی ایس آئی سی کے نمائندگان اور محکمہ آثارِ قدیمہ کے افسر شریک تھے ۔ اجلاس میں سیالکوٹ کی تاریخی و ثقافتی اہمیت پر غور کیا گیا جس کے دوران چیمبر کے صدر نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ڈاکٹر احسان بھٹہ کی اہم کاوشوں، بشمول بزنس فسیلیٹیشن سینٹر (BFC) اور ٹینری زون کے منصوبوں کی تعریف کی۔ بعد ازاں، ڈاکٹر احسان بھٹہ نے قومی یادگار اقبال منزل، علامہ محمد اقبال کی رہائش گاہ کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ عمارت کو اس کی اصل 1861 کی حالت میں بحال کرنے کے تخمینہ جات تیار کیے جائیں تاکہ اس کی عالمی تاریخی اہمیت اجاگر ہو سکے ۔ انہوں نے اے سی سیالکوٹ اور انچارج کو ہدایت کی کہ ایل ای ڈی سسٹم کو فعال کیا جائے تاکہ طلبہ اور سیاحوں کے لیے علامہ اقبال کی زندگی، شاعری اور نظریے پر مبنی دستاویزی فلمیں دکھائی جا سکیں۔