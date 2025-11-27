’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘
آدھی زندگی صعوبتوں میں گزری ، پابندیاں عزم کو متزلزل نہ کر سکیں:پو تی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مولانا ظفر علی خان کی علمی قابلیت ،شاعری،خطابت اور طرز صحافت سے تحریک آزادی پاکستان کو نئی زندگی ملی انہوں نے زمیندار اخبار کو سامراج کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا اور اس وقت صحافت و خطابت سے برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی جس وقت ہندو اخبارات برصغیر میں چھائے ہوئے تھے ان خیالات کا اظہار ریحانہ خاتون (پوتی)مولانا ظفر علی خان نے بابائے صحافت کی 69 ویں برسی کے موقع پر مزار پر تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان کی آدھی سے زائد زندگی صعوبتوں میں گزری لیکن پابندیاں اور رکاوٹیں ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکیں۔ ایم پی اے وقار احمد چیمہ نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان کی زندگی ان کا انداز صحافت ،شاعری اور نثر نگاری دور حاضر کے صحافیوں اور ادب و سیاست سے جڑے افراد کیلئے مشعل راہ ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے کہا کہ وزیرآباد مردم خیز خطہ ہے یہاں سے مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیات نے ملک و قوم کی نمائندگی کی اور اس دور میں بے باک صحافت کی جس دور میں حق گوئی جرم تھا ۔مسلم ہینڈز کے کنٹری ہیڈ ضیا النور نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان نہ صرف صحافیوں کیلئے مشعل راہ ہیں بلکہ ان کی تحریریں اور شاعری ہر دور کے ادب سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے ۔ تقریب سے سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس ،سابق چیئرمین کٹلری ایسوسی ایشن شکیل اعظم،وائس چیئرمین میر تیمور ارشد ،پروفیسر حافظ منیر احمد ، صدر پریس کلب وزیرآباد افتخار احمد بٹ ،صابر بٹ،اویس جاوید بھٹہ ،میاں شہباز احمد ،سید ضمیر کاظمی ،کاشف محمود خان ،صوفی محمد اشرف نثار نے بھی خطاب کیا ۔