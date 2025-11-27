پسرور :شہری حدود میں باڑوں کیخلاف آپریشن ، 6 سیل
ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کیلئے خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی:اے سی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پسرور سدرہ ستار نے میونسپل کمیٹی کی حدود میں موجود غیرقانونی مویشیوں کے باڑوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 6 باڑوں کو سر بمہر کر دیا۔یہ باڑے گلیوں اور رہائشی علاقوں میں قائم ہونے کی وجہ سے صفائی کے نظام، ٹریفک کی روانی اور شہریوں کی روزمرہ زندگی میں مسائل پیدا کر رہے تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر موجود مالکان کو متنبہ کیا کہ اگر آئندہ میونسپل کمیٹی کی حدود میں مویشیوں کے باڑے قائم کئے گئے تو سخت قانونی کارروائی، بھاری جرمانے اور باڑوں کی مستقل بندش بھی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامیہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے کسی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان باڑوں کے مالکان کو قبل ازیں نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے جن میں انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مویشیوں کے باڑے جلد از جلد یہاں سے منتقل کریں۔ بارہا تنبیہ کے باوجود ہدایات پر عمل نہ ہونے پر ضابطے کے مطابق کارروائی کی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ میونسپل حدود میں مویشیوں کے باڑے نہ صرف بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ رہائشیوں کیلئے شدید بدبو، گندگی اور مشکلات کا سبب بھی بنتے ہیں۔