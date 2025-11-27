صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسرور :شہری حدود میں باڑوں کیخلاف آپریشن ، 6 سیل

  • گوجرانوالہ
پسرور :شہری حدود میں باڑوں کیخلاف آپریشن ، 6 سیل

ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کیلئے خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی:اے سی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پسرور سدرہ ستار نے میونسپل کمیٹی کی حدود میں موجود غیرقانونی مویشیوں کے باڑوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 6 باڑوں کو سر بمہر کر دیا۔یہ باڑے گلیوں اور رہائشی علاقوں میں قائم ہونے کی وجہ سے صفائی کے نظام، ٹریفک کی روانی اور شہریوں کی روزمرہ زندگی میں مسائل پیدا کر رہے تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر موجود مالکان کو متنبہ کیا کہ اگر آئندہ میونسپل کمیٹی کی حدود میں مویشیوں کے باڑے قائم کئے گئے تو سخت قانونی کارروائی، بھاری جرمانے اور باڑوں کی مستقل بندش بھی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامیہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے کسی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان باڑوں کے مالکان کو قبل ازیں نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے جن میں انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مویشیوں کے باڑے جلد از جلد یہاں سے منتقل کریں۔ بارہا تنبیہ کے باوجود ہدایات پر عمل نہ ہونے پر ضابطے کے مطابق کارروائی کی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ میونسپل حدود میں مویشیوں کے باڑے نہ صرف بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ رہائشیوں کیلئے شدید بدبو، گندگی اور مشکلات کا سبب بھی بنتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن