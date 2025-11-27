ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ کا کام تیزی سے جاری
تمام د کانوں کے یکساں ڈیزائن والے فرنٹس ، سٹریٹ لائٹس نصب کی جائینگی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ایمن آباد ماڈل بازار، تحصیل آفس کامونکے ، مین بازار اور لیڈیز پارک کامونکے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید اور ضلع کونسل کے افسر وں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ کا کام تیزی سے جاری ہے ۔بازار کو یکساں چوڑائی پر لانے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ،دونوں اطراف فٹ پاتھ تعمیر کئے جا رہے ہیں اورنکاسی آب کی بہتری کیلئے نالوں کی تعمیر جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ تمام د کانوں کے یکساں ڈیزائن والے فرنٹس تیار کئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جدید سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے بازار میں روشنی اور سکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔ڈپٹی کمشنر نے ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بازار کی اپگریڈیشن اور خوبصورتی کے حوالے سے جاری کاموں کا جائزہ لیا،ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کامونکے ڈاکٹر زرغونہ خالد، ضلع کونسل حکام کو ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے ۔ انہوں نے جی ٹی روڈ پیدل کراس کرنے والوں کیلئے زیر زمین انڈر پاس کا بھی معائنہ کیا، اسسٹنٹ کمشنر کو انڈر پاس کی تزئین و آرائش، روشن بنانے کے حوالے سے ہدایات جاری کیں۔