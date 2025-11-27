صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ کا کام تیزی سے جاری

  • گوجرانوالہ
ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ کا کام تیزی سے جاری

تمام د کانوں کے یکساں ڈیزائن والے فرنٹس ، سٹریٹ لائٹس نصب کی جائینگی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ایمن آباد ماڈل بازار، تحصیل آفس کامونکے ، مین بازار اور لیڈیز پارک کامونکے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید اور ضلع کونسل کے افسر وں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ کا کام تیزی سے جاری ہے ۔بازار کو یکساں چوڑائی پر لانے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ،دونوں اطراف فٹ پاتھ تعمیر کئے جا رہے ہیں اورنکاسی آب کی بہتری کیلئے نالوں کی تعمیر جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ تمام د کانوں کے یکساں ڈیزائن والے فرنٹس تیار کئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جدید سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے بازار میں روشنی اور سکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔ڈپٹی کمشنر نے ماڈل بازار بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بازار کی اپگریڈیشن اور خوبصورتی کے حوالے سے جاری کاموں کا جائزہ لیا،ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کامونکے ڈاکٹر زرغونہ خالد، ضلع کونسل حکام کو ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے ۔ انہوں نے جی ٹی روڈ پیدل کراس کرنے والوں کیلئے زیر زمین انڈر پاس کا بھی معائنہ کیا، اسسٹنٹ کمشنر کو انڈر پاس کی تزئین و آرائش، روشن بنانے کے حوالے سے ہدایات جاری کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن