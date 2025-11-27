کامونکے :ڈکیتی کی وار داتیں ، میاں بیوی سمیت 14 لٹ گئے
زبیر اور اہلیہ سے ایک لاکھ58ہزار روپے ، زیورات اور 2 موبائل فون چھین لیے
کامونکے (تحصیل رپورٹر)ڈکیتی کی وارداتوں میں میاں بیوی سمیت14افراد کو لوٹ لیا گیا۔ موضع بھوپر کے زبیر اور اُسکی اہلیہ سے 3 ڈاکو ایک لاکھ58ہزار روپے ،طلائی زیورات اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ننگل دونا سنگھ کے قریب 5 ڈاکو سفیان،علی حمزہ،سجاول، عاطف اور تولیکی ورکاں کے مبشر علی سے مجموعی طور پر 4لاکھ 91 ہزارروپے اور موبائل فونز چھین کر لے گئے ۔رحمانپورہ کے مقصود احمد اُسکے بیٹے ذوہیب اور امیرحمزہ سے دو ڈاکو موضع راجہ بھلہ کے قریب مجموعی طور پر 51 ہزارروپے اور 3 موبائل فون چھین کر لے گئے ۔چک ہندہ کے مرزا اعظم سے جی ٹی روڈ گھنیا کے قریب دو ڈاکو 40 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔صدر الدین کالونی کے محمد حماد اور ذیشان سے موڑ ایمن آباد انڈر پاس میں دو ڈاکو22ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے جبکہ ذوالفقار سے دو ڈاکوؤں نے 3 ہزارروپے چھین لئے ۔