وزیرآباد:تجاوزات کیخلاف کارروا ئی ،دکانداروں کو 6 گھنٹے حوالات

  • گوجرانوالہ
آئندہ تجاوزات نہ کرنے پر بیان حلفی لئے گئے ،سڑکوں پر رکاوٹ برداشت نہیں :اے سی

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی متعدد د کانیں سیل کر دی گئیں، تجاوزات میں ملوث تمام افراد سے بیاناتِ حلفی لیے گئے اور بطور پہلی سزا انہیں 6 گھنٹے پیرا فورس کی حوالات میں رکھا گیا۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے میں بازار میں متعدد د کانیں سیل کر کے ذمہ داران کو 6 گھنٹے کیلئے عارضی حوالات میں بند کر دیا اور ان سے آئندہ تجاوزات نہ کرنے کیلئے اشٹام بھی لیے گئے اور انہیں سختی سے تنبیہ جاری کی گئی ہے کہ سرکاری زمین پر دوبارہ تجاوزات قائم نہیں کی جائیں گی اور عوامی راستوں اور سڑکوں کی رکاوٹ نہیں بنا جائے گا۔ 

