ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
ڈی ایچ کیو ہسپتال میں روزانہ تقریباً150 مریض رپورٹ ،سموگ سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر کیلئے آگاہی مہم بھی شروع نہ ہوسکی ،محکمہ صحت نے بچاؤ کیلئے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیدیا

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ کے سرکاری ہسپتالوں میں سموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعدادمیں اضافہ ہوگیا، آنکھ ،کان ،کھانسی ،نزلہ ،گلہ اور سانس کے امراض پھیلنے لگے جبکہ سرکاری ہسپتالو ں میں سموگ کیلئے خصوصی وارڈ اور کاؤنٹر نہ بن سکے اور نہ ہی سموگ سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر کیلئے کوئی سرکاری آگاہی مہم شروع ہوسکی تاہم محکمہ صحت نے شہریوں کو سموگ سے بچاؤ کیلئے ماسک پہنا لازمی قرار دے دیا ۔ فیکٹریوں ،کارخانوں کے زہریلے دھواں ،فصلوں کی کٹائی کے بعد آگ لگنے کے باعث پیدا ہونے والی سموگ کے باعث ضلع کے ہزاروں شہری بری طرح متاثر ہورہے ہیں ،ایک ہفتہ کے دوران ڈی ایچ کیو ہسپتال سمیت ضلع کے دیگر سرکاری ہسپتالوں میں1500سے زائد شہری داخل ہوئے جن میں اکثریت سانس ،دمہ ،آنکھ ،کھانسی ،ناک اور گلہ کے امراض کا شکار ہوئے ہیں ، ڈی ایچ کیو ہسپتال میں روزانہ150 سے زائد سموگ سے متاثرہ مریض طبی علاج کیلئے آنے لگے ۔محکمہ صحت کے حکام کے مطابق سموگ سے بچنے کیلئے شہریوں کیلئے دوران سفر ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے جس کیلئے آگاہی مہم شروع کی جارہی ہے ۔

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

