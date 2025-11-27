سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم
کمشنر کی گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جامع فہرست تیار کرکے سخت کارروائی کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ بے ہنگم اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پھیلاؤ نے نہ صرف شہری منصوبہ بندی کو شدید متاثر کیا ہے بلکہ سرکاری زمینوں پر قبضے کے امکانات بھی بڑھا د ئیے ہیں ، ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنرز سرکاری اراضی کی فوری واگزاری کو یقینی بنائیں ۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ سمیت پورے ڈویژن میں سینکڑوں ایسی سوسائٹیز قائم ہو چکی ہیں جو یا تو غیر منظور شدہ ہیں یا پھر قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ ان میں کچھ طاقتور گروہ سرکاری اراضی پر تجاوزات کر کے نہ صرف غیر قانونی کمائی کرتے ہیں بلکہ شہریوں کو بھی دھوکے کا شکار بناتے ہیں۔کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ سرکاری زمین پر قبضہ چاہے کسی بھی بااثر شخص یا گروہ نے کیا ہو، فوری طور پر اگزار کر ایا جائے ۔غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جامع فہرست تیار کی جائے اور ان کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔تحصیل سطح پر خصوصی ٹیمیں بنائی جائیں جو موقع پر جا کر قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں کریں اورشہریوں کو آگاہ کیا جائے کہ کسی غیر منظور شدہ سوسائٹی میں سرمایہ کاری سے گریز کریں۔انہوں نے کہا کہ سرکاری زمینیں نہ صرف عوامی مفاد کے منصوبوں کیلئے اہم ہیں بلکہ زرعی، ماحولیاتی اور سماجی لحاظ سے بھی قومی اثاثہ تصور ہوتی ہیں، اگر ان زمینوں پر قبضے جاری رہے تو مستقبل میں شہریوں کے بنیادی حقوق، جیسے رہائش، صحت و تعلیم کیلئے زمین دستیاب نہ ہو گی ، انتظامیہ کسی بھی قسم کے قبضہ مافیا یا غیر قانونی کاروبار کو برداشت نہیں کریگی۔