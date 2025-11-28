گورنمنٹ گرلز سکول نمبر 2میں تقریب تقسیم انعامات
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دُنیا)گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 2نوشہرہ ورکاں میں ایک تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹیچرز اور طالبات میں تعریفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے ۔
تقریب میں سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر کامران صدیقی اور سکول کونسل کے ممبران اقبال صدیق سدھو اور فاروق احمد کھارا نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ای او بلال احمد خاں، افضل جنجوعہ اور شہزاد احمد مغل بھی موجود تھے ۔اس موقع پر بہترین ایڈمنسٹریشن پر پرنسپل سیدہ شگفتہ ترمذی، تدریسی خدمات پر اساتذہ حمیرا ممتاز، سمرین شہزادی اور فرحت نسیم کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ طالبات کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اعلیٰ کارکردگی پر ٹرافیاں اور نقد انعامات دئیے گئے ۔