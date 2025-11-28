حاجی عبدالرزاق علوی انتقال کر گئے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حاجی زاہد رزاق علوی، شاہد رزاق علوی ایڈووکیٹ اور مدثر رزاق علوی کے والد محترم حاجی عبدالرزاق علوی رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے مرحوم کی نمازِ جنازہ مدرسہ لا ثانیہ انوار القرآن ، اگوکی میں ادا کی گئی جس میں کنوینیر اتحاد گروپ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ‘سیاسی و سماجی رہنماؤ ں، وکلابرادری اور مختلف مکاتبِ فکر کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔
