گندم پیداوار بڑھانے کیلئے فارمر ٹریننگ پروگرام کا دوسرا مرحلہ
تتلے عالی (نامہ نگار )تتلے عالی سمیت گوجرانوالہ ڈویژن میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے فارمر ٹریننگ پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے ۔
زرعی ماہرین پر مشتمل ٹیمیں دیہی علاقوں میں کسانوں سے ملاقات کریں گی اور انہیں کھاد، پانی، جڑی بوٹیوں کے تلفی کیلئے مناسب زرعی ادویات، بیماریوں کی شناخت اور بروقت اقدامات، اور متناسب کھاد کے استعمال کے حوالے سے آگاہی دیں گی۔رواں سیزن میں گوجرانوالہ ڈویژن میں 17لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر گندم کی منظور شدہ اقسام کی کاشت کی گئی ہے ۔ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے نومبر میں فارمر ٹریننگ پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تھا جو 30نومبر کو اختتام پذیر ہوا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فارمر ٹریننگ پروگرام کا دوسرا مرحلہ 1دسمبر سے 31دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات اور کسانوں کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں کی جائیں گی ۔