سمبڑیال موڑ پر ریڑھی بانوں کا قبضہ‘ ٹریفک جام ‘شہری پریشان
سمبڑیال (سٹی رپورٹر)سمبڑیال موڑ، ڈسکہ روڈ پر پیرافورس اور ٹریفک پولیس کی مبینہ ملی بھگت کے باعث ریڑھی بانوں کا قبضہ برقرار ہے ، جس سے ٹریفک جام معمول بن چکا ہے اور شہری پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی غلط جگہ پر پارک کرنے پر مجبور ہیں، جس کے نتیجے میں بھاری جرمانے بھی ادا کرنا پڑ رہے ہیں۔
وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں تجاوزات ختم کرنے کیلئے بنائی گئی PERA فورس اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت کے باعث سمبڑیال موڑ پر ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے ناجائز تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے شہریوں کو پارکنگ میں دشواری کا سامنا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ، ڈی سی سیالکوٹ اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور PERAفورس اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو گاڑی پارک کرنے کی مناسب جگہ مل سکے ، بھاری جرمانوں سے بچا جا سکے ۔