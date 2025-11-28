صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:صارفین کو بجلی بل نہ ملے ‘ بھاری جر مانوں کا خوف

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار)ڈسکہ کی واپڈا سب ڈویژن نمبر 2کے ایس ڈی او کی عدم توجہی کے باعث صارفین کو ماہ نومبر کے بجلی کے بل مقررہ تاریخ کے باوجود نہیں پہنچ سکے ۔

بل جمع کروانے کی آخری تاریخ 27نومبر تھی، مگر تاریخ گزرنے کے باوجود بھی صارفین کو بل موصول نہیں ہو سکے ۔صارفین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اب جو بل مقررہ تاریخ کے بعد ملیں گے ، اس کا جرمانہ واپڈا سب ڈویژن نمبر 2کے ایس ڈی او ادا کریں گے یا کوئی اور۔ صارفین نے مزید بتایا کہ پہلے بل مقررہ تاریخ یا ایک دن قبل پہنچ جاتے تھے ، مگر اس بار تاخیر کے باعث وہ جمع کروانے سے قاصر ہیں اور جرمانے کے بوجھ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔رابطہ کرنے پر ایس ڈی او واپڈا سب ڈویژن نمبر 2ڈسکہ نے بتایا کہ اس دفعہ صارفین کو مقررہ تاریخ کے باوجود بل نہیں پہنچ سکے ، تاہم صارفین آن لائن بل نکال کر جمع کروا سکتے ہیں اور توقع کی گئی کہ شہری خود اس معاملے کو سنبھالیں۔

 

