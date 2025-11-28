سیالکوٹ:20کلو کا تھیلاسرکاری آٹا مارکیٹ سے غائب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور اس کے گردو نوا ح میں 20کلو کا سرکاری آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا تمام دکانداروں نے حکومت پنجاب کی سرکاری ریٹ لسٹیں تو آویزاں کی ہوئی ہیں پر دکاندار حضرات عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں 15کلو کا آٹے کا تھیلا دگنی قیمت بتا کر آ ٹے کو فروخت کرنے میں عوام کو مجبور کرتے ہیں۔
سیالکوٹ اور اس کے گردو نوا ح میں 20کلو کا سرکاری آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا تمام دکانداروں نے حکومت پنجاب کی سرکاری ریٹ لسٹیں تو آویزاں کی ہوئی ہیں پر دکاندار حضرات عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں 15کلو کا آٹے کا تھیلا دگنی قیمت بتا کر آ ٹے کو فروخت کرنے میں عوام کو مجبور کرتے ہیں۔