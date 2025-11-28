صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:20کلو کا تھیلاسرکاری آٹا مارکیٹ سے غائب

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور اس کے گردو نوا ح میں 20کلو کا سرکاری آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا تمام دکانداروں نے حکومت پنجاب کی سرکاری ریٹ لسٹیں تو آویزاں کی ہوئی ہیں پر دکاندار حضرات عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں 15کلو کا آٹے کا تھیلا دگنی قیمت بتا کر آ ٹے کو فروخت کرنے میں عوام کو مجبور کرتے ہیں۔

