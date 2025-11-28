ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس ‘20 کیسز کی سماعت
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور جائیداد کے تحفظ کیلئے قائم ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی (DRC) گوجرانوالہ فعال اور مؤثر فورم کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہے ۔
کمیٹی کا چوتھا اجلاس ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور سی پی او ایاز سلیم کی زیرِ صدارت ڈپٹی کمشنر دفتر میں منعقد ہوا۔اجلاس میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ درخواستوں پر فریقین کے مؤقف سنے گئے ، جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسران نے ہر کیس کے متعلق حقائق پر مبنی رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کیں۔اجلاس میں مجموعی طور پر 20کیسز کی سماعت کی گئی، جن میں سے 12کیسز پر موقع پر فیصلے صادر کیے گئے ۔